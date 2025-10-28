Французькі художники з Бордо у Миколаєві: мистецтво, що об’єднує!

Французькі художники з Бордо відвідали Миколаїв. Фото: Миколаївська міська рада

Два тижні Миколаїв приймав французьких митців — Жана-Франсуа (Jofo) Дюплант’є та Шарля Бар’єра (Ré Charles), які приїхали з культурною місією — ділитися натхненням і вірою у силу мистецтва.

Завдяки продажу картин JoFo у Франції вдалося профінансувати подорож і придбати подарунки українським дітям. До організації візиту долучився й миколаївський бізнес, що допоміг з побутовими потребами гостей.

Французькі художники з Бордо відвідали Миколаїв. Фото: Миколаївська міська рада Французькі художники з Бордо відвідали Миколаїв. Фото: Миколаївська міська рада Французькі художники з Бордо відвідали Миколаїв. Фото: Миколаївська міська рада

Разом із Департаментом архітектури та містобудування міської ради художники провели серію творчих воркшопів у школах, дитсадках, лікарнях, університетах і молодіжних просторах міста.

У заходах взяли участь понад 300 дітей і підлітків, а також викладачі й усі охочі.

— Ми побачили, наскільки сильна й щира миколаївська спільнота. Діти тут усміхаються очима — це найкраща нагорода для художника, — поділився JOFO.

Тиждень у Миколаївському академічному художньому драматичному театрі тривала виставка з 14 робіт JoFo, а у FREEDOM art pub митці провели спільний виступ.

Французькі художники з Бордо відвідали Миколаїв. Фото: Миколаївська міська рада Французькі художники з Бордо відвідали Миколаїв. Фото: Миколаївська міська рада

Французькі художники з Бордо відвідали Миколаїв. Фото: Миколаївська міська рада Французькі художники з Бордо відвідали Миколаїв. Фото: Миколаївська міська рада

Під час візиту разом із військовим кореспондентом Quidu Gengis було створено серію портретів миколаївців — волонтерів, діячів культури, людей, яких торкнулася війна. Зйомки проходили у МАХДТ, Будинку офіцерів флоту, Будівельному коледжі та інших місцях сили міста.

Кожна історія — це голос Миколаєва, який тримає південь!

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві біля точки роздачі очищеної води на території КП «Миколаївелектротранс» з’явилися два яскраві мурали від митців із Франції — JoFo та Charles.