Начала работать Национальная горячая линия «Доказательное о вакцинации, грудном вскармливании и питании детей до 3 лет», созданная ЮНИСЕФ и Украинским католическим университетом при поддержке Министерства здравоохранения и Агентства США по международному развитию (USAID) в сотрудничестве с ОО «Ассоциация семейных медицинских сестер», ОО «Вакцинация».
С 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу специалисты консультируют по:
прививки детей и взрослых:
вакцинации по национальному календарю прививок
рекомендованных прививок
экстренной вакцинации (в случае травмы или укуса животных)
вакцинации от COVID-19
грудного вскармливания и питания детей до 3 лет:
поддержания и сохранения грудного вскармливания
питьевого режима ребенка
введение прикорма
здорового питания детей до 3 лет
здорового питания женщин, кормящих грудью
На ваши вопросы отвечают:
медицинские работники – эксперты по вакцинации
консультанты по грудному вскармливанию
Номер телефона горячей линии «Доказательное": 0800351896.
Бесплатные звонки со стационарных телефонов и мобильных номеров всех операторов в Украине.
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Начала работать Национальная горячая линия «Доказательное о вакцинации, грудном вскармливании и питании детей до 3 лет», созданная ЮНИСЕФ и Украинским католическим университетом при поддержке Министерства здравоохранения и Агентства США по международному развитию (USAID) в сотрудничестве с ОО «Ассоциация семейных медицинских сестер», ОО «Вакцинация».
С 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу специалисты консультируют по:
прививки детей и взрослых:
вакцинации по национальному календарю прививок
рекомендованных прививок
экстренной вакцинации (в случае травмы или укуса животных)
вакцинации от COVID-19
грудного вскармливания и питания детей до 3 лет:
поддержания и сохранения грудного вскармливания
питьевого режима ребенка
введение прикорма
здорового питания детей до 3 лет
здорового питания женщин, кормящих грудью
На ваши вопросы отвечают:
медицинские работники – эксперты по вакцинации
консультанты по грудному вскармливанию
Номер телефона горячей линии «Доказательное": 0800351896.
Бесплатные звонки со стационарных телефонов и мобильных номеров всех операторов в Украине.