Начала работать Национальная горячая линия «Доказательное о вакцинации, грудном вскармливании и питании детей до 3 лет», созданная ЮНИСЕФ и Украинским католическим университетом при поддержке Министерства здравоохранения и Агентства США по международному развитию (USAID) в сотрудничестве с ОО «Ассоциация семейных медицинских сестер», ОО «Вакцинация».

С 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу специалисты консультируют по:

прививки детей и взрослых:

вакцинации по национальному календарю прививок

рекомендованных прививок

экстренной вакцинации (в случае травмы или укуса животных)

вакцинации от COVID-19

грудного вскармливания и питания детей до 3 лет:

поддержания и сохранения грудного вскармливания

питьевого режима ребенка

введение прикорма

здорового питания детей до 3 лет

здорового питания женщин, кормящих грудью

На ваши вопросы отвечают:

медицинские работники – эксперты по вакцинации

консультанты по грудному вскармливанию

Номер телефона горячей линии «Доказательное": 0800351896.

Бесплатные звонки со стационарных телефонов и мобильных номеров всех операторов в Украине.