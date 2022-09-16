Для украинских военных, уволенных в запас, был создан бесплатный трехмесячный курс по предпринимательской деятельности, сообщает Госспецсвязи.
Начало курса – 26 сентября. Занятия будут проходить в будние дни, с 18:30 до 21:00.
Учеба будет проходить в смешанной форме: очные лекции и практические курсы будут проходить в Государственном университете инфраструктуры и технологий. Точный адрес слушателям сообщат дополнительно.
Кроме этого, ОО Всеукраинское объединение участников боевых действий и ветеранов войск связи параллельно проведет мероприятия по психологической адаптации, правовой адаптации, содействия в трудоустройстве или открытии собственного дела.
На курс можно записаться по телефону 0966894938 или связавшись с организаторами по почте gballiev@ukr.net. С собой нужно иметь паспорт, удостоверение офицера запаса (оригинал или копия).
Кто может стать слушателем курса?
Курс создал проект «Норвегия – Украина. Профессиональная адаптация. Интеграция в государственную систему» (NUPASS).
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Для украинских военных, уволенных в запас, был создан бесплатный трехмесячный курс по предпринимательской деятельности, сообщает Госспецсвязи.
Начало курса – 26 сентября. Занятия будут проходить в будние дни, с 18:30 до 21:00.
Учеба будет проходить в смешанной форме: очные лекции и практические курсы будут проходить в Государственном университете инфраструктуры и технологий. Точный адрес слушателям сообщат дополнительно.
Кроме этого, ОО Всеукраинское объединение участников боевых действий и ветеранов войск связи параллельно проведет мероприятия по психологической адаптации, правовой адаптации, содействия в трудоустройстве или открытии собственного дела.
На курс можно записаться по телефону 0966894938 или связавшись с организаторами по почте gballiev@ukr.net. С собой нужно иметь паспорт, удостоверение офицера запаса (оригинал или копия).
Кто может стать слушателем курса?
Курс создал проект «Норвегия – Украина. Профессиональная адаптация. Интеграция в государственную систему» (NUPASS).