Для украинских военных, уволенных в запас, был создан бесплатный трехмесячный курс по предпринимательской деятельности, сообщает Госспецсвязи.

Начало курса – 26 сентября. Занятия будут проходить в будние дни, с 18:30 до 21:00.

Учеба будет проходить в смешанной форме: очные лекции и практические курсы будут проходить в Государственном университете инфраструктуры и технологий. Точный адрес слушателям сообщат дополнительно.

Кроме этого, ОО Всеукраинское объединение участников боевых действий и ветеранов войск связи параллельно проведет мероприятия по психологической адаптации, правовой адаптации, содействия в трудоустройстве или открытии собственного дела.

На курс можно записаться по телефону 0966894938 или связавшись с организаторами по почте gballiev@ukr.net. С собой нужно иметь паспорт, удостоверение офицера запаса (оригинал или копия).

Кто может стать слушателем курса?



Военнослужащие ВСУ или других силовых структур, которые будут уволены в запас в 2022 или 2023 году;

Военные со стажем не менее 10 лет, уволенные за последние три года;

Участники боевых действий;

Члены семей погибших участников боевых действий (супруг или жена);

Муж или жена любой из перечисленных категорий.

Курс создал проект «Норвегия – Украина. Профессиональная адаптация. Интеграция в государственную систему» (NUPASS).