Данія передала Україні унікальні морські безпілотники SeaBat. Цей комплекс обладнаний багатопроменевим ехолотом, призначений для фільмування рельєфу дна з метою ситуаційної обізнаності підводного простору.

Про це розповів начальник гідрографічної служби ВМС ЗС України капітан першого рангу Роман Гончаренко.

Зазначається, що дрони дають можливість, зокрема, змогу виявляти підводні об’єкти, що на сьогодні неабияк важливо для військових моряків.

— Головне завдання багатопроменевого ехолота — збирати точні дані про морське дно та морське середовище. Потім їх можна обробити та використовувати для створення та оновлення морських карт та планшетів для підтримки безпечної навігації у районі. Отримана батиметрична інформація дозволяє знати глибини дна з щільністю через кожен сантиметр. Відповідно, ми можемо знати наявні підводні перешкоди, вибрати правильні місця стоянки наших плавзасобів, варіанти проходу, маршрути переходів суден, — пояснює офіцер.

Також він зауважив, що ці безпілотники використовуються насамперед в акваторіях портів та закритих водних акваторіях.

Багатопроменевий ехолот дає змогу отримати інформацію від 1024 променів. Тобто фактично військові моряки отримують деталізований рельєф дна.

— Цей безекіпажний надводний комплекс виробництва Maritime Robotics (Норвегії), спеціальне обладнання комплексу, зокрема багатопроменевий ехолот SeaBat T51, виробництва компанії Teledyne Marine (Данія), яка є одним з провідних виробників гідролокаторів та ехолотів різних типів, а також навігаційного обладнання. Він значно посилить спроможності у вивченні морського дна, що іноді має вирішальне значення для безпеки мореплавства та захисту довкілля, — додав Олександр Гончаренко.

Як відомо, Данія надала Україні пакет допомоги у розмірі 42,9 мільйона доларів. У питаннях відновлення України — головний фокус на допомозі Миколаєву та області.

Крім того, Данія може допомогти миколаївській онколікарні придбати джерело іонізуючого випромінювання.