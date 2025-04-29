Парафехтувальники з Миколаївщини вибороли нагороди на чемпіонаті України

Миколаївські парафехтувальники на чемпіонаті України. Фото: Миколаївський «Інваспорт»

Миколаївські спортсмени стали призерами чемпіонату України з фехтування на візках серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.

Про це повідомляє Миколаївський регіональний центр «Інваспорт».

Зазначається, що змагання відбувались з 25 до 28 квітня у Києві. У чемпіонаті взяли участь парафехтувальники з семи регіонів України. П’ять спортсменів від Миколаївського центру «Інваспорт» здобули дев’ять нагород: чотири золоті, чотири срібні та одну бронзову.

Олег Науменко став чемпіоном у фехтуванні на шпазі та срібним призером на рапірі;

Дмитро Серьоженко — дворазовий чемпіон у фехтуванні на шаблі та на рапірі;

Тетяна Позняк виборола золото у фехтуванні на шпазі та посіла друге місце на шаблі;

Олексій Закусилов — дворазовий срібний призер у фехтуванні на шпазі та на шаблі.

Михайло Ширяєв здобув бронзу у фехтуванні на рапірі. Він є учасником бойових дій, для якого це перші змагання, розповіли в центрі.

Миколаївські парафехтувальники на чемпіонаті України. Фото: Миколаївський «Інваспорт» Миколаївські парафехтувальники на чемпіонаті України. Фото: Миколаївський «Інваспорт»

Підготували спортсменів заслужені тренери України Геннадій Яновський, Олександр Дорошин та Володимир Христик.

Нагадаємо, миколаївські веслувальники вибороли 29 медалей на Кубку України та всеукраїнських змаганнях пам’яті Юлії Рябчинської.