Німеччина виділить Україні додатковий пакет військової допомоги на суму 1,3 мільярда євро.
Про це повідомив міністр оборони країни на зустрічі зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим, передає Tagesschau.
Зазначається, що у пакет входять, серед іншого, чотири додаткові ЗРК T-SLM IRIS, а також артилерійські боєприпаси. Пісторіус також пообіцяв Україні 20 тисяч 155-мілілітрових артилерійських снарядів.
Так, це третій транш систем IRIS-Т, які Німеччина поставить Україні від початку повномасштабної війни. Три системи з першого траншу вже поставлено, а четверта має надійти цієї зими. Другий транш із чотирьох систем планується поставити у 2024 році, а обіцяний третій транш — у 2025 році.
Раніше повідомлялось, що Німеччина готує зимовий пакет допомоги Україні, основним завданням якого є створення «захисного щита».
Також державний секретар федерального Міністерства економіки Німеччини Йохен Флясбарт під час візиту до України 20 жовтня оголосив, що ФРН виділить додаткові 200 мільйонів євро на відновлення України.
Німеччина виділить Україні додатковий пакет військової допомоги на суму 1,3 мільярда євро.
Про це повідомив міністр оборони країни на зустрічі зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим, передає Tagesschau.
Зазначається, що у пакет входять, серед іншого, чотири додаткові ЗРК T-SLM IRIS, а також артилерійські боєприпаси. Пісторіус також пообіцяв Україні 20 тисяч 155-мілілітрових артилерійських снарядів.
Так, це третій транш систем IRIS-Т, які Німеччина поставить Україні від початку повномасштабної війни. Три системи з першого траншу вже поставлено, а четверта має надійти цієї зими. Другий транш із чотирьох систем планується поставити у 2024 році, а обіцяний третій транш — у 2025 році.
Раніше повідомлялось, що Німеччина готує зимовий пакет допомоги Україні, основним завданням якого є створення «захисного щита».
Також державний секретар федерального Міністерства економіки Німеччини Йохен Флясбарт під час візиту до України 20 жовтня оголосив, що ФРН виділить додаткові 200 мільйонів євро на відновлення України.