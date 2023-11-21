Німеччина виділить Україні додатковий пакет військової допомоги на суму 1,3 мільярда євро.

Про це повідомив міністр оборони країни на зустрічі зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим, передає Tagesschau.

Зазначається, що у пакет входять, серед іншого, чотири додаткові ЗРК T-SLM IRIS, а також артилерійські боєприпаси. Пісторіус також пообіцяв Україні 20 тисяч 155-мілілітрових артилерійських снарядів.

Так, це третій транш систем IRIS-Т, які Німеччина поставить Україні від початку повномасштабної війни. Три системи з першого траншу вже поставлено, а четверта має надійти цієї зими. Другий транш із чотирьох систем планується поставити у 2024 році, а обіцяний третій транш — у 2025 році.

Раніше повідомлялось, що Німеччина готує зимовий пакет допомоги Україні, основним завданням якого є створення «захисного щита».

Також державний секретар федерального Міністерства економіки Німеччини Йохен Флясбарт під час візиту до України 20 жовтня оголосив, що ФРН виділить додаткові 200 мільйонів євро на відновлення України.