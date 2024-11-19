США готують новий пакет військової допомоги для України
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- Марія Хаміцевич
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9:00, 19 листопада, 2024
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Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги для України.
Про це заявила постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому ситуації в Україні.
— Ми посилюватимемо підтримку України і найближчим часом оголосимо про новий пакет військової допомоги, — наголосила вона.
Що увійде до нового пакету допомоги:
- Засоби протиповітряної оборони.
- Бронетехніка.
Зазначається, що цей крок показує намір США продовжувати підтримку України у протистоянні російській агресії.
У вересні 2024 року стало відомо, що США надасть Україні оборонну допомогу на загальну суму 7,9 мільярда доларів та запровадження санкцій проти Росії.
Також Україна отримала грант у розмірі 1,35 мільярда доларів від Сполучених Штатів, який буде спрямований на пріоритетні гуманітарні та соціальні програми.
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