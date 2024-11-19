США готують новий пакет військової допомоги для України

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Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги для України.

Про це заявила постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому ситуації в Україні.

— Ми посилюватимемо підтримку України і найближчим часом оголосимо про новий пакет військової допомоги, — наголосила вона.

Що увійде до нового пакету допомоги:

Засоби протиповітряної оборони.

Бронетехніка.

Зазначається, що цей крок показує намір США продовжувати підтримку України у протистоянні російській агресії.

У вересні 2024 року стало відомо, що США надасть Україні оборонну допомогу на загальну суму 7,9 мільярда доларів та запровадження санкцій проти Росії.

Також Україна отримала грант у розмірі 1,35 мільярда доларів від Сполучених Штатів, який буде спрямований на пріоритетні гуманітарні та соціальні програми.