  • пʼятниця

    2 травня, 2025

  • 11.4°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 2 травня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 11.4° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

До Херсонщини з окупації повернули ще 4 дітей

Діти, яких вдалося повернути з окупації до України. Фото: Уповноважений Верховної Ради України з прав людиниДіти, яких вдалося повернути з окупації до України. Фото: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

З тимчасово окупованої території Херсонської області вдалося повернути чотирьох дітей — двох хлопців і двох дівчат віком від 7 до 17 років. Один із них має статус дитини, позбавленої батьківського піклування. 

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Серед евакуйованих — дівчинка з матір’ю, які змушені були погодитися на отримання російських документів, щоб мати можливість вирішувати побутові питання. За словами Прокудіна, окупанти погрожували жінці відібрати дитину, якщо та не погодиться на навчання в російській школі.

— Серед врятованих — дівчинка та її мама. Родина була змушена отримати російські документи, оскільки без них не могла вирішити навіть побутові питання. Також жінці погрожували забрати дитину, якщо вона не віддасть дівчинку до російської школи, — розповів Олександр Прокудін

Також вдалося вивезти з окупації брата і сестру разом із батьками, які через відсутність необхідних документів не могли самостійно залишити територію.

Діти, яких вдалося повернути з окупації до України. Фото: Уповноважений Верховної Ради України з прав людиниДіти, яких вдалося повернути з окупації до України. Фото: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
Діти, яких вдалося повернути з окупації до України. Фото: Уповноважений Верховної Ради України з прав людиниДіти, яких вдалося повернути з окупації до України. Фото: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
Діти, яких вдалося повернути з окупації до України. Фото: Уповноважений Верховної Ради України з прав людиниДіти, яких вдалося повернути з окупації до України. Фото: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

За його словами, наразі, родини знаходяться у безпеці та отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

Як повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, всього цього разу до України повернули шість дітей, віком від 4-х до 17 років. 

Раніше повідомлялось, що в Україну вдалося повернути ще 12 дітей, які перебували під російською окупацією.

Останні новини про: Війна в Україні

Російські війська атакували Запоріжжя: пошкоджені будинки, заклади освіти та залізничне підприємство
Віцепрезидент США вважає, що війна в Україні не закінчиться найближчим часом
На Херсонщині на російській міні підірвався трактор з гуманітаркою: водій не постраждав
Реклама

Читайте також:

новини

«Цього треба позбуватися», — Сєнкевич вважає, що депутати не мають очолювати органи виконавчої влади в Миколаєві

Катерина Середа
новини

«Ніко-Баскет» переходить до Суперліги: гравців та тренерів відзначили преміями

Аліна Квітко
новини

«Зорю — Машпроект» очолив фігурант кримінальних справ та колишній депутат міськради Миколаєва від «ПР» Цимбал

Катерина Середа
новини

Миколаївська облрада зібралась на офлайн-сесію у Первомайську, щоб призначити керівників пʼяти установ

Аліса Мелік-Адамян
новини

Ще один депутат Миколаївської облради склав мандат

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Війна в Україні

На Херсонщині на російській міні підірвався трактор з гуманітаркою: водій не постраждав
Віцепрезидент США вважає, що війна в Україні не закінчиться найближчим часом
Російські війська атакували Запоріжжя: пошкоджені будинки, заклади освіти та залізничне підприємство

«Цього треба позбуватися», — Сєнкевич вважає, що депутати не мають очолювати органи виконавчої влади в Миколаєві

Підозрюваний у корупції комунальник програв апеляцію і залишиться у СІЗО

9 годин тому

Море під забороною. Де безпечно відпочити влітку на Миколаївщині?

Аліна Квітко

Головне сьогодні