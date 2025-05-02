До Херсонщини з окупації повернули ще 4 дітей

Діти, яких вдалося повернути з окупації до України. Фото: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

З тимчасово окупованої території Херсонської області вдалося повернути чотирьох дітей — двох хлопців і двох дівчат віком від 7 до 17 років. Один із них має статус дитини, позбавленої батьківського піклування.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Серед евакуйованих — дівчинка з матір’ю, які змушені були погодитися на отримання російських документів, щоб мати можливість вирішувати побутові питання. За словами Прокудіна, окупанти погрожували жінці відібрати дитину, якщо та не погодиться на навчання в російській школі.

— Серед врятованих — дівчинка та її мама. Родина була змушена отримати російські документи, оскільки без них не могла вирішити навіть побутові питання. Також жінці погрожували забрати дитину, якщо вона не віддасть дівчинку до російської школи, — розповів Олександр Прокудін.

Також вдалося вивезти з окупації брата і сестру разом із батьками, які через відсутність необхідних документів не могли самостійно залишити територію.

Діти, яких вдалося повернути з окупації до України. Фото: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Діти, яких вдалося повернути з окупації до України. Фото: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Діти, яких вдалося повернути з окупації до України. Фото: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

За його словами, наразі, родини знаходяться у безпеці та отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

Як повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, всього цього разу до України повернули шість дітей, віком від 4-х до 17 років.

Раніше повідомлялось, що в Україну вдалося повернути ще 12 дітей, які перебували під російською окупацією.