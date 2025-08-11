Вже 45 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

ЄС передасть Україні €1,6 млрд від заморожених активів РФ

Прапори ЄС та України. Ілюстративне фото: Getty ImagesПрапори ЄС та України. Ілюстративне фото: Getty Images

Євросоюз спрямує на допомогу Україні ще 1,6 мільярдів євро, одержаних з прибутків від заблокованих в ЄС російських активів.

Про це йдеться у пресрелізі Єврокомісії, який є у розпорядженні «Укрінформу».

«Минулої п'ятниці Європейський Союз отримав 1,6 мільярда євро, так званих, надлишкових прибутків, отриманих з відсотків за залишками готівкових рахунків від знерухомлених активів Центрального банку Росії, що зберігаються в центральних депозитаріях цінних паперів», — зазначається у повідомленні.

Перший подібний транш було переказано в липні 2024 року, другий – у квітні цього року. Третій переказ включає в себе кошти, накопичені впродовж першої половини цього року.

«Ці надлишкові прибутки надходять від активів, заморожених відповідно до санкцій ЄС, запроваджених у відповідь на агресію Росії проти України. Хоча самі активи залишаються заблокованими, відсотки за готівковими залишками можуть бути використані для підтримки України», — повідомили в Єврокомісії.

Раніше повідомлялось, що Україна отримала один мільярд євро від Європейського Союзу у межах програми Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine. 

