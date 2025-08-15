Благодійники передали сучасне медобладнання для дитячої лікарні у Миколаєві

Дитяча областна лікарня у Миколаєва отримала передав сучасну медичну техніку від благодійників. Фото: Rotary Club Mykolaiv

Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня отримала нове сучасне медичне обладнання вартістю понад два мільйони гривень.

Як повідомили організатори, техніку передали в межах міжнародної ініціативи з підтримки лікарень півдня України завдяки співпраці Rotary Club Mykolaiv та Rotary Club München-Friedensengel (Німеччина).

Зокрема, до лікарні надійшли електрокардіограф, лазерний офтальмоскоп-фотокоагулятор, імунофлуоресцентний аналізатор та високочастотний електрохірургічний апарат.

Завідувачка відділення для новонароджених і недоношених дітей Наталія Мартьянова наголосила, що тепер лікарі можуть проводити операції для недоношених із ретинопатією безпосередньо в лікарні, без потреби залучати спеціалістів з інших міст. Це скорочує час від діагностики до втручання та допомагає зберегти зір немовлятам.

— Ми отримали найсучаснішу лазерну коагулятивну техніку, яка дає можливість нашим лікарям-офтальмологам лікувати дітей на нашому етапі, скорочує час від встановлення діагнозу до проведення операції та допомагає зберегти зір наших маленьких пацієнтів, — зазначила Наталія Мартьянова.

Новий портативний імунофлуоресцентний аналізатор дозволяє виконувати понад 50 видів тестів, використовуючи мінімальний об’єм біоматеріалу, що особливо важливо для термінових випадків.

Крім того, обладнання охоплює кілька напрямів допомоги: офтальмологію, лабораторну діагностику та хірургію.

Зазначається, що це не перша допомога лікарні від Rotary: раніше організація передавала операційні світильники та обладнання для травматології, включно із системою С-дуга.

