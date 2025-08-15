Благодійники передали сучасне медобладнання для дитячої лікарні у Миколаєві
- Світлана Іванченко
18:02, 15 серпня, 2025
Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня отримала нове сучасне медичне обладнання вартістю понад два мільйони гривень.
Як повідомили організатори, техніку передали в межах міжнародної ініціативи з підтримки лікарень півдня України завдяки співпраці Rotary Club Mykolaiv та Rotary Club München-Friedensengel (Німеччина).
Зокрема, до лікарні надійшли електрокардіограф, лазерний офтальмоскоп-фотокоагулятор, імунофлуоресцентний аналізатор та високочастотний електрохірургічний апарат.
Завідувачка відділення для новонароджених і недоношених дітей Наталія Мартьянова наголосила, що тепер лікарі можуть проводити операції для недоношених із ретинопатією безпосередньо в лікарні, без потреби залучати спеціалістів з інших міст. Це скорочує час від діагностики до втручання та допомагає зберегти зір немовлятам.
— Ми отримали найсучаснішу лазерну коагулятивну техніку, яка дає можливість нашим лікарям-офтальмологам лікувати дітей на нашому етапі, скорочує час від встановлення діагнозу до проведення операції та допомагає зберегти зір наших маленьких пацієнтів, — зазначила Наталія Мартьянова.
Новий портативний імунофлуоресцентний аналізатор дозволяє виконувати понад 50 видів тестів, використовуючи мінімальний об’єм біоматеріалу, що особливо важливо для термінових випадків.
Крім того, обладнання охоплює кілька напрямів допомоги: офтальмологію, лабораторну діагностику та хірургію.
Зазначається, що це не перша допомога лікарні від Rotary: раніше організація передавала операційні світильники та обладнання для травматології, включно із системою С-дуга.
Раніше повідомлялось, що дитяча лікарня №2 Миколаєва отримала медичне обладнання від міжнародних благодійників.
