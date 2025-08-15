Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • пʼятниця

    15 серпня, 2025

  • 27.5°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 15 серпня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 27.5° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Благодійники передали сучасне медобладнання для дитячої лікарні у Миколаєві

Дитяча областна лікарня у Миколаєва отримала передав сучасну медичну техніку від благодійників. Фото: Rotary Club MykolaivДитяча областна лікарня у Миколаєва отримала передав сучасну медичну техніку від благодійників. Фото: Rotary Club Mykolaiv

Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня отримала нове сучасне медичне обладнання вартістю понад два мільйони гривень. 

Як повідомили організатори, техніку передали в межах міжнародної ініціативи з підтримки лікарень півдня України завдяки співпраці Rotary Club Mykolaiv та Rotary Club München-Friedensengel (Німеччина).

Зокрема, до лікарні надійшли електрокардіограф, лазерний офтальмоскоп-фотокоагулятор, імунофлуоресцентний аналізатор та високочастотний електрохірургічний апарат. 

Дитяча областна лікарня у Миколаєва отримала передав сучасну медичну техніку від благодійників. Фото: Rotary Club MykolaivДитяча областна лікарня у Миколаєва отримала передав сучасну медичну техніку від благодійників. Фото: Rotary Club Mykolaiv

Завідувачка відділення для новонароджених і недоношених дітей Наталія Мартьянова наголосила, що тепер лікарі можуть проводити операції для недоношених із ретинопатією безпосередньо в лікарні, без потреби залучати спеціалістів з інших міст. Це скорочує час від діагностики до втручання та допомагає зберегти зір немовлятам.

— Ми отримали найсучаснішу лазерну коагулятивну техніку, яка дає можливість нашим лікарям-офтальмологам лікувати дітей на нашому етапі, скорочує час від встановлення діагнозу до проведення операції та допомагає зберегти зір наших маленьких пацієнтів, — зазначила Наталія Мартьянова.

Дитяча областна лікарня у Миколаєва отримала передав сучасну медичну техніку від благодійників. Фото: Rotary Club MykolaivДитяча областна лікарня у Миколаєва отримала передав сучасну медичну техніку від благодійників. Фото: Rotary Club Mykolaiv
Дитяча областна лікарня у Миколаєва отримала передав сучасну медичну техніку від благодійників. Фото: Rotary Club MykolaivДитяча областна лікарня у Миколаєва отримала передав сучасну медичну техніку від благодійників. Фото: Rotary Club Mykolaiv

Новий портативний імунофлуоресцентний аналізатор дозволяє виконувати понад 50 видів тестів, використовуючи мінімальний об’єм біоматеріалу, що особливо важливо для термінових випадків.

Крім того, обладнання охоплює кілька напрямів допомоги: офтальмологію, лабораторну діагностику та хірургію. 

Зазначається, що це не перша допомога лікарні від Rotary: раніше організація передавала операційні світильники та обладнання для травматології, включно із системою С-дуга.

Раніше повідомлялось, що дитяча лікарня №2 Миколаєва отримала медичне обладнання від міжнародних благодійників.

Останні новини про: Миколаїв

На Миколаївщині майже втричі менше будівельних компаній, ніж на Одещині
У Миколаєві відновили чотири багатоповерхівки за програмою «ВідновиДім»
Свято з пухнастими, подарунки та кіно просто неба у Миколаєві: «Друзі поруч» запрошують на день народження
Реклама

Читайте також:

новини

«Узгоджуємо», — есксперт Філіпов та віцемер Коренєв погодили наміри Данії виділити €14 млн на модернізацію опалення у Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини

З наступного тижня у Корабельному районі запрацюють два нові тролейбусні маршрути

Ірина Олехнович
новини

Катарська компанія уклала угоду з Мінрозвитку щодо відновлення концесії порту «Ольвія» у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини

Під Миколаєвом загорілася суха трава та чагарники

Аліна Квітко
новини

План доброчесності Миколаєва писали 10 чиновників мерії, хоча донори радили залучити ГО та медіа

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

Свято з пухнастими, подарунки та кіно просто неба у Миколаєві: «Друзі поруч» запрошують на день народження
У Миколаєві відновили чотири багатоповерхівки за програмою «ВідновиДім»
На Миколаївщині майже втричі менше будівельних компаній, ніж на Одещині

Катарська компанія уклала угоду з Мінрозвитку щодо відновлення концесії порту «Ольвія» у Миколаєві

Під Миколаєвом загорілася суха трава та чагарники

5 годин тому

«Путін — воєнний злочинець»: Аляска вийшла на мітинг проти приїзду президента Росії

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay