Естонія виділить €100 млн на зброю для України, — міністр оборони

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Фото: Getty ImagesМіністр оборони Естонії Ханно Певкур. Фото: Getty Images

Естонія планує й надалі надавати Україні військову допомогу на рівні щонайменше 0,25% від свого ВВП, що перевищує 100 мільйонів євро.

Про це повідомило Міністерство оборони Естонії.

Під час візиту до Києва міністр оборони Ганно Певкур заявив, що значну частину фінансування спрямують через виробництво естонських оборонних компаній.

«Наступного року ключову роль відіграватимуть також естонські підприємства оборонної промисловості. Крім того, ми продовжимо навчати українців і підтримувати ІТ в українському оборонному секторі», — зазначив Ганно Певкур.

Він також прокоментував порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі, назвавши цей випадок «безпрецедентним і неприйнятним».

«Росія несе за це повну відповідальність. Наша увага має залишатися зосередженою на тиску на росію як агресора та допомозі Україні припинити її жорстоку війну», — наголосив міністр.

Раніше міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна висловив думку, що Європейський Союз повинен конфіскувати понад 200 мільярдів євро заморожених активів Росії на території ЄС та передати їх Україні.

