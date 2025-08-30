Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Естонія наполягає на конфіскації заморожених активів РФ та передачі коштів Україні

міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна. Фото: Facebook/Маргус Тсахкнаміністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна. Фото: Facebook/Маргус Тсахкна

Європейський Союз повинен конфіскувати понад 200 млрд євро заморожених активів Росії на території ЄС та передати їх Україні.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна перед початком неформального засідання голів МЗС ЄС у Копенгагені 30 серпня, передає «Європейська правда».

Заморожені активи РФ мають бути конфісковані та передані Україні, переконані в Естонії.

«Ми маємо конфіскувати заморожені російські активи й використати ці гроші для України. Ми говоримо про понад 200 мільярдів євро, які є у Європи, і немає жодних причин, чому ми не можемо взяти ці кошти й передати їх Україні», – наполягає Маргус Тсахкна.

Він зауважив, що для підтримки України потрібні величезні кошти, і ця підтримка має тривати довго. 

«Немає жодних юридичних причин, чому ми не можемо цього зробити. Є лише політична причина, і немає консенсусу. Тому сьогодні ми будемо обговорюваии ці можливості, і Естонія справді наполегливо просуває рішення про конфіскацію заморожених російських активів і початок їх використання», – пояснив естонський міністр.

Маргус Тсахкна додав, що «занепокоєння Бельгії є цілком легітимними, але вони не пов’язані з юридичними причинами». 

«Це набагато більше питання політичної волі. І ми, як партнери в коаліції охочих (як би ми її не називали), повинні знайти способи підтримати Бельгію і виробити заходи для зменшення ризиків.

Росія, звичайно, божеволіє через ці гроші. Вона їх потребує.. Агресор повинен заплатити», – підсумував він.

Нагадаємо, Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії будує ворота та барʼєри на Нарвському мосту, щоб надійно перекрити прикордонний перехід до Росії за потреби.

