Естонія виділить Україні €3,5 млн на закупівлю систем зв’язку Starlink, ілюстраційне фото: Shutterstock

Естонія виділить Україні 3,5 мільйона євро на закупівлю систем зв’язку Starlink.

Як повідомляє Європейська правда, таким чином країна прагне посилити ІТ-спроможність України та підтримати її у протидії російській агресії.

Зазначається, що очільник Міністерства оборони Естонії Ханно Певкур повідомив, що Україна сама звернулася по підтримку для забезпечення роботи систем Starlink.

— Ця допомога є надзвичайно важливою для українських сил і дає відчутний результат на полі бою. Особливо зараз, коли Україна планує суттєво збільшити кількість дронів, а для цього потрібне потужне та стабільне інтернет-з’єднання, — зазначив Ханно Певкур.

