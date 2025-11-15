Естонія виділить Україні €3,5 млн на закупівлю систем зв’язку Starlink
18:36, 15 листопада, 2025
Естонія виділить Україні 3,5 мільйона євро на закупівлю систем зв’язку Starlink.
Як повідомляє Європейська правда, таким чином країна прагне посилити ІТ-спроможність України та підтримати її у протидії російській агресії.
Зазначається, що очільник Міністерства оборони Естонії Ханно Певкур повідомив, що Україна сама звернулася по підтримку для забезпечення роботи систем Starlink.
— Ця допомога є надзвичайно важливою для українських сил і дає відчутний результат на полі бою. Особливо зараз, коли Україна планує суттєво збільшити кількість дронів, а для цього потрібне потужне та стабільне інтернет-з’єднання, — зазначив Ханно Певкур.
Нагадаємо, Естонія готова в майбутньому прийняти на своїй території британські винищувачі F-35A, які можуть нести ядерні бомби.
