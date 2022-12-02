Архитектор и дизайнер из Харькова Игорь Титаренко создал 3D визуализацию древнегреческой колонии Ольвия на территории Николаевской области.

Своей работой он поделился на странице в Facebook.

Игорь Титаренко отметил, что визуализация не претендует на истину и является личным представлением, созданным на основе найденных материалов, консультаций с историками-краеведами и собственных исследований территории.

«В своем исследовании мне удалось найти и проанализировать десятки схем и старых карт участка города, начиная с начала XIX века. Благодаря картам, археологическим исследованиям участков, фрагментам паспортов археологических раскопок и анализу рельефа удалось определить теоретическое направление уличной сети, оси которой образуют каркас города», – отметил архитектор.

По его словам, структура полиса имела классическую квартальную застройку, корректировавшуюся особенностями рельефа. Полис делился на Верхний, Террасный и Нижний город. Известно, что Верхний город имел как минимум два теменоса и центральную агору. Вероятно, площадь-агора была в городе не одна, то же самое можно сказать и о храмах. Также в Верхнем городе располагались Северные и Южные ворота.

«Во время господства римлян начиная с I в. н.е. на юге Верхнего города строится римская цитадель. О Террасном городе, к сожалению, мало информации, вполне возможно, что террас было несколько. Нижний город имеет хорошо сохранившийся и исследованный древнегреческий квартал сектора НХС и Пританей (НГФ), а также остатки стены римского периода с фундаментами жилых домов. Известно, что в Нижнем городе был порт. Благодаря визуальным реконструкциям Крижицкого С.Д. мы можем представить, какой была Ольвия. Сергей Дмитриевич является одним из опытных исследователей Ольвии в свое время, и именно его работы оказали большое влияние на воспроизведение некоторых объектов в 3D», — добавил он.

Игорь Титаренко отметил, что визуализация создана, чтобы вдохновлять будущих историков и исследователей-искателей приключений.

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