В результате заражения коронавирусом COVID-19 в Испании скончался пожилой мужчина, он стал второй жертвой заболевания в этой стране.

Об этом сообщает El mundo.

— От коронавируса в Испании умер второй человек – 82-летний мужчина, - говорится в сообщении.

Отмечается, что житель Страны басков умер от вызванной коронавирусом пневмонии, кроме этого, у него был ряд хронических болезней.

Первая смерть от нового вируса в Испании была зафиксирована в Валенсии во вторник.

По последним данным, в Испании выявили более 200 случаев заражения коронавирусом - больше всего в Мадриде. Семь человек находятся в очень тяжелом состоянии.

В среду, 4 марта, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 100 тысяч по всему миру.

Как сообщалось, число скончавшихся в Италии вследствие инфицирования коронавирусом COVID-19 достигло 107 человек, общее число подтвержденных случаев заражения достигло 3089.