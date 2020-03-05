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В результате заражения коронавирусом COVID-19 в Испании скончался пожилой мужчина, он стал второй жертвой заболевания в этой стране.
Об этом сообщает El mundo.
— От коронавируса в Испании умер второй человек – 82-летний мужчина, - говорится в сообщении.
Отмечается, что житель Страны басков умер от вызванной коронавирусом пневмонии, кроме этого, у него был ряд хронических болезней.
Первая смерть от нового вируса в Испании была зафиксирована в Валенсии во вторник.
По последним данным, в Испании выявили более 200 случаев заражения коронавирусом - больше всего в Мадриде. Семь человек находятся в очень тяжелом состоянии.
В среду, 4 марта, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 100 тысяч по всему миру.
Как сообщалось, число скончавшихся в Италии вследствие инфицирования коронавирусом COVID-19 достигло 107 человек, общее число подтвержденных случаев заражения достигло 3089.
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В результате заражения коронавирусом COVID-19 в Испании скончался пожилой мужчина, он стал второй жертвой заболевания в этой стране.
Об этом сообщает El mundo.
— От коронавируса в Испании умер второй человек – 82-летний мужчина, - говорится в сообщении.
Отмечается, что житель Страны басков умер от вызванной коронавирусом пневмонии, кроме этого, у него был ряд хронических болезней.
Первая смерть от нового вируса в Испании была зафиксирована в Валенсии во вторник.
По последним данным, в Испании выявили более 200 случаев заражения коронавирусом - больше всего в Мадриде. Семь человек находятся в очень тяжелом состоянии.
В среду, 4 марта, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 100 тысяч по всему миру.
Как сообщалось, число скончавшихся в Италии вследствие инфицирования коронавирусом COVID-19 достигло 107 человек, общее число подтвержденных случаев заражения достигло 3089.