Во Франции количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 резко подскочило до 613, власти Великобритании подтвердили второй летальный случай от осложнений, вызванных новым типом вируса.

Генеральный директор департамента санитарной службы Франции Жером Саломон сообщил, что за последние сутки было зарегистрировано 190 новых случаев инфицирования COVID-19, пишет BBC.

Количество летальных случаев от этой болезни не изменилось — во Франции скончались девять человек. 39 человек находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил, что все школы и детские сады в департаментах Уаза на севере и Верхний Рейн на северо-востоке страны с понедельника, 9 марта, будут закрыты на карантин.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок подтвердил вторую смерть от коронавируса в стране.

Как пишет The Independent, в больнице Милтон-Кейнс умер пожилой человек, у которого были серьезные проблемы со здоровьем.

В Британии зарегистрировано 163 случая инфицирования коронавирусом.

Напомним, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса - в Черновцах, у мужчины, вернувшегося из поездки в Италию. Другие лабораторно подтвержденные случаи в Украине не зафиксированы.