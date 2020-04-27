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В Житомирской области создают дополнительные питомники, чтобы в следующем году в лесах, пострадавших от пожаров, высадить новые деревья.
Об этом сообщила пресс-служба Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.
Сообщается, что управление поручило руководителям всех лесхозов в короткие сроки дополнительно высеять семена основных лесообразующих пород. При необходимости в предприятиях создадут новые временные лесопитомники.
— Поэтому лесоводы области могут заверить общественность, что на всех площадях, которые потребуют облесения, будет обязательно посажен лес. Было бы хорошо, если бы еще и наши жители берегли его и не курили, - говорится в сообщении.
В управление отметили, что в Житомирской области нет лесохозяйственного предприятия, которое бы не пострадало от пожаров.
Напомним, что одной из причин масштабных пожаров, которые возникли в Житомирской области, спасатели называют повреждение линии электропередач.
В Житомирской области создают дополнительные питомники, чтобы в следующем году в лесах, пострадавших от пожаров, высадить новые деревья.
Об этом сообщила пресс-служба Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.
Сообщается, что управление поручило руководителям всех лесхозов в короткие сроки дополнительно высеять семена основных лесообразующих пород. При необходимости в предприятиях создадут новые временные лесопитомники.
— Поэтому лесоводы области могут заверить общественность, что на всех площадях, которые потребуют облесения, будет обязательно посажен лес. Было бы хорошо, если бы еще и наши жители берегли его и не курили, - говорится в сообщении.
В управление отметили, что в Житомирской области нет лесохозяйственного предприятия, которое бы не пострадало от пожаров.
Напомним, что одной из причин масштабных пожаров, которые возникли в Житомирской области, спасатели называют повреждение линии электропередач.