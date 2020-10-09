В столице Ливана Бейруте снова произошел взрыв с последующим пожаром. Инцидент произошел в городском районе Тавик-Джиде.

Об этом сообщает Daily Star.

По словам местных жителей, они почувствовали «ударную волну».

Сообщается, что в районе Тавик-Джиде взорвался резервуар для газа возле пекарни, однако официально данная информация еще не подтверждена.

#BREAKING: Videos of the explosion's aftermath at a bakery in #Beirut have appeared online. According to preliminary data, there are several victims and they are receiving help from medical workers from the Lebanese Red Cross Society pic.twitter.com/9RX7MrWUQG — Yemen Details (@DetailsYemen) October 9, 2020

На месте взрыва работают военные и службы экстренной помощи.

Информации о жертвах или раненых пока нет.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил о возможности очередного взрыва в столице Ливана Бейруте. По его словам, «Хезболлах» владеет секретным складом оружия, который может стать причиной нового взрыва в Бейруте.

Напомним, прогремевший 4 августа в порту Бейрута взрыв эквивалентен по мощности землетрясению магнитудой 4,5.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил, что взрыв в Бейруте можно сравнить с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки.

По предварительной информации, взрыв произошел во время сварочных работ. На одном из складов порта находилось 2700 тонн конфискованной селитры.

Размер убытков от взрыва в порту Бейрута составит примерно от трех до пяти миллиардов долларов.