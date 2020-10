В столице Ливана Бейруте снова произошел взрыв с последующим пожаром. Инцидент произошел в городском районе Тавик-Джиде.

Об этом сообщает Daily Star.

По словам местных жителей, они почувствовали «ударную волну».

Сообщается, что в районе Тавик-Джиде взорвался резервуар для газа возле пекарни, однако официально данная информация еще не подтверждена.

#BREAKING: Videos of the explosion's aftermath at a bakery in #Beirut have appeared online. According to preliminary data, there are several victims and they are receiving help from medical workers from the Lebanese Red Cross Society pic.twitter.com/9RX7MrWUQG