В Николаеве на детской площадке по улице Урожайной женщина увидела артиллерийский снаряд и вызвала спасателей.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациями в Николаевской области.

Прибывшие на место спасатели изъяли и осмотрели взрывоопасный предмет, приняв решение его ликвидировать, снаряд уничтожили путем контролированного подрыва.

Напомним, в Николаевской области пиротехники ликвидировали артснаряд калибром 85 миллиметров.