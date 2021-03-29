В Николаеве на детской площадке по улице Урожайной женщина увидела артиллерийский снаряд и вызвала спасателей.
Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациями в Николаевской области.
Прибывшие на место спасатели изъяли и осмотрели взрывоопасный предмет, приняв решение его ликвидировать, снаряд уничтожили путем контролированного подрыва.
Напомним, в Николаевской области пиротехники ликвидировали артснаряд калибром 85 миллиметров.
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В Николаеве на детской площадке по улице Урожайной женщина увидела артиллерийский снаряд и вызвала спасателей.
Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациями в Николаевской области.
Прибывшие на место спасатели изъяли и осмотрели взрывоопасный предмет, приняв решение его ликвидировать, снаряд уничтожили путем контролированного подрыва.
Напомним, в Николаевской области пиротехники ликвидировали артснаряд калибром 85 миллиметров.