В ночь на 14 апреля неизвестный поджег автомобиль луцкой журналистки, главному редактору одного из местных изданий Екатерины Дулапчий.
Об этом сообщает ВолиньPost.
В комментарии изданию Екатерина Дулапчий подтвердила информацию о поджоге и отметила, что связывает это с профессиональной деятельностью.
Известно, что под утро во двор журналистки в селе Струмовка заехал неизвестный на мотоцикле и поджег автомобиль Ford Focus.
Огонь, по словам Екатерины Дулапчий, успел уничтожить примерно половину автомобиля.
Как говорится на сайте полиции Волыни, на месте происшествия работала криминалистическая лаборатория ГУНП, следственно-оперативная группа Луцкого районного управления полиции в полном составе, пожарный эксперт. Полицейские изъяли мусор, записи с камер видеонаблюдения.
Сейчас решается вопрос о внесении по этому факту сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о повреждении имущества путем поджога.
Напомним, в полночь, 30 января 2020 года, во Львове неизвестный человек поджег автомобиль, принадлежащий журналистке «Радио Свобода» Галине Терещук.
Главный редактор программы журналистских расследований «Схемы: коррупция в деталях» Наталья Седлецкая подозревает бывшего главу Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова в причастности к поджогу автомобиля водителя съемочной группы.
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель назвала ситуацию с поджогом автомобиля полностью недопустимой, и добавила, что Украина должна защитить свободу слова.
Владимир Зеленский отреагировал на поджог автомобиля журналистов программы «Схемы: коррупция в деталях» заверением, что при его президентстве за критику власти не будет преследований или запугивания.
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В ночь на 14 апреля неизвестный поджег автомобиль луцкой журналистки, главному редактору одного из местных изданий Екатерины Дулапчий.
Об этом сообщает ВолиньPost.
В комментарии изданию Екатерина Дулапчий подтвердила информацию о поджоге и отметила, что связывает это с профессиональной деятельностью.
Известно, что под утро во двор журналистки в селе Струмовка заехал неизвестный на мотоцикле и поджег автомобиль Ford Focus.
Огонь, по словам Екатерины Дулапчий, успел уничтожить примерно половину автомобиля.
Как говорится на сайте полиции Волыни, на месте происшествия работала криминалистическая лаборатория ГУНП, следственно-оперативная группа Луцкого районного управления полиции в полном составе, пожарный эксперт. Полицейские изъяли мусор, записи с камер видеонаблюдения.
Сейчас решается вопрос о внесении по этому факту сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о повреждении имущества путем поджога.
Напомним, в полночь, 30 января 2020 года, во Львове неизвестный человек поджег автомобиль, принадлежащий журналистке «Радио Свобода» Галине Терещук.
Главный редактор программы журналистских расследований «Схемы: коррупция в деталях» Наталья Седлецкая подозревает бывшего главу Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова в причастности к поджогу автомобиля водителя съемочной группы.
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель назвала ситуацию с поджогом автомобиля полностью недопустимой, и добавила, что Украина должна защитить свободу слова.
Владимир Зеленский отреагировал на поджог автомобиля журналистов программы «Схемы: коррупция в деталях» заверением, что при его президентстве за критику власти не будет преследований или запугивания.