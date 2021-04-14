В ночь на 14 апреля неизвестный поджег автомобиль луцкой журналистки, главному редактору одного из местных изданий Екатерины Дулапчий.

Об этом сообщает ВолиньPost.

В комментарии изданию Екатерина Дулапчий подтвердила информацию о поджоге и отметила, что связывает это с профессиональной деятельностью.

Известно, что под утро во двор журналистки в селе Струмовка заехал неизвестный на мотоцикле и поджег автомобиль Ford Focus.

Огонь, по словам Екатерины Дулапчий, успел уничтожить примерно половину автомобиля.

Как говорится на сайте полиции Волыни, на месте происшествия работала криминалистическая лаборатория ГУНП, следственно-оперативная группа Луцкого районного управления полиции в полном составе, пожарный эксперт. Полицейские изъяли мусор, записи с камер видеонаблюдения.

Сейчас решается вопрос о внесении по этому факту сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о повреждении имущества путем поджога.

Напомним, в полночь, 30 января 2020 года, во Львове неизвестный человек поджег автомобиль, принадлежащий журналистке «Радио Свобода» Галине Терещук.