Гамарц Инна Олександровна 1979 года рождения 16 мая вышла из дома, расположенного на улице Железного поселка. С тех пор на связь она не выходила. Отмечается, что у женщины есть проблемы со здоровьем. Чернявская Светлана

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.Андреевна 1964 года рождения вышла из дома по улице Образцова 11 мая и не вернулась.

У пропавшей Гамарц Ирины рост около 180 сантиметров, светлые волосы до плечей и зеленые глаза. На момент ухода была одета в куртку бежевого цвета, серые штаны и черные туфли.

У не выходящей на связь Чернявской Светланы светлые волосы и худощавая статура. В последний раз ее видели в джинсовой куртке и синей юбке.

Полиция просит всех, кто знает предположительное местоположение пропавшей женщины, обращаться в Николаевское районное управления полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: Николаев, ул. Белая, 44 или по телефонам 063-535-43-70, 102.

Напомним, николаевские правоохранители разыскали 16-летнюю девушку, местонахождение которой ранее было неизвестно.