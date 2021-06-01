Пытки в райотделах полиции — это системная проблема. Однако их количество значительно уменьшилось.

Об этом идет речь в материале РБК-Украина «По ту сторону закона. Чем завершились громкие дела о полицейском произволе».

Начальник департамента ОГП по противодействию пыткам и другим нарушениям со стороны правоохранителей Юрий Белоусов утверждает, что кардинальных изменений не произошло.

— В то же время мы наблюдаем определенное снижение количества таких случаев. Правоохранители во всяком случае начали понимать, что такие действия не останутся безнаказанными. Поэтому я наблюдаю незначительное, но уменьшение, — сказал он.

За весь прошлый год было зарегистрировано около 2 200 таких уголовных производств, за пять месяцев текущего — 700. А потому, подчеркивает прокурор, можно говорить, что пристальное внимание к этой проблеме ведет к снижению количества случаев пыток и избиений со стороны полицейских.

При этом Белоусов обращает внимание, что пытки в райотделах полиции — это системная проблема. Она связана с тем, что полицейских фактически не обучают другим эффективным методам расследования и проведения допросов. Более того, у правоохранителей до сих пор отсутствует единая процедура задержания и оформления граждан.

Напомним, 25 мая 2020 года внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании. Позже в Государственном бюро расследований (ГБР) рассказали детали изнасилования полицейскими женщины в Киевской области.

По мнению министра, эта ситуация непохожа на ту, которая произошла в 2013 году во Врадиевке Николаевской области, когда милиция и прокуратура области в течение нескольких дней покрывали капитана и старшего лейтенанта милиции (а также их соучастника — местного таксиста), которые в ночь с 26 на 27 июня совершили групповое изнасилование и «оконченное покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью» в отношении местной жительницы Ирины Крашковой.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что после пыток и изнасилования в отделении полиции Кагарлыка в каждом полицейском участке заработает система Сustody Records.

Помимо этого Арсен Аваков отказался приносить свои извинения перед людьми, которые пострадали от произвола сотрудников полиции.

Также отметим, что в частности именно из-за этих проишествий в Верховной Раде 5 июня зарегистрировали проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Помимо этого, 5 июня, по всей стране прошли акции протеста с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. В частности, акции состоялись под стенами Верховной Рады и Кабинета Министров.

В свою очередь Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова не считает, что после установления фактов совершения преступлений сотрудником правоохранительного органа нужно отправлять в отставку руководителя министерства.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ситуации в Кагарлыке и Броварах ответственность должен нести министр внутренних дел Арсен Аваков.