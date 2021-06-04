В Сербии на фабрике «Слобода» оборонно-промышленного комплекса начался пожар. Там взорвались склады с боеприпасами.
Об этом сообщает novosti.rs.
Инцидент произошел на окраине города Чачак в центральной части страны. В момент начала пожара на фабрике находились 60 рабочих.
Сообщается, что все они живы, так как спрятались в бетонном бомбоубежище. Были эвакуированы местные жители в прилегающих районах.
Сообщается, что по-прежнему слышны взрывы, но дыма над фабрикой больше не видно. Также остается перекрытой дорога к заводу.
Напомним, Ольшанская община просит утилизировать склады медотходов на их территории.
|
Вчора – по 5. Сьогодні – по 7. Але різниці – ніякої…Станислав Мартиросов
|
Журналісти назвали актуальні проблеми свободи слова в Миколаєві: цензура, перешкоджання та знецінення інформаціїКатерина Середа
В Сербии на фабрике «Слобода» оборонно-промышленного комплекса начался пожар. Там взорвались склады с боеприпасами.
Об этом сообщает novosti.rs.
Инцидент произошел на окраине города Чачак в центральной части страны. В момент начала пожара на фабрике находились 60 рабочих.
Сообщается, что все они живы, так как спрятались в бетонном бомбоубежище. Были эвакуированы местные жители в прилегающих районах.
Сообщается, что по-прежнему слышны взрывы, но дыма над фабрикой больше не видно. Также остается перекрытой дорога к заводу.
Напомним, Ольшанская община просит утилизировать склады медотходов на их территории.