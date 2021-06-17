Из-за сильного ливня, который прошел в среду, в поселке Двуречная Харьковской области подтопило 26 домов.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«В 16:22 спасатели 14-й части ГСЧС отправились на помощь жителям подтопленных домов. Они применили мотопомпу для откачки воды из дренажной канавы. Также проводились работы по отводу потоков воды от домовладений путем образования новых каналов», — говорится в сообщении.

В ликвидации последствий стихии была задействована также техника, в том числе мотопомпы, коммунального предприятия и сельхозпредприятий.

По информации ГСЧС, сейчас вода спадает, ситуация контролируемая.

Ранее сообщалось, что в николаевской десятиэтажке по улице Апрельская, 52 ливень, который шел в ночь с 15 на 16 июня, залил верхние этажи. Жильцы жалуются на мокрые потолки и стены не только в подъезде, но и в квартирах.