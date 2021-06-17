На Луганщине разоблачили экс-боевика, который проработал пять лет полицейским, поступив на службу в 2016 году.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Фигурант расследования воевал в отряде террористического атамана Дремова, который контролировал Северодонецк. Когда украинская армия освободила город, мужчина выехал в РФ и прятался в оккупированном Крыму, но вскоре решил вернуться в Украину, где вступил в ряды Национальной полиции.

Сообщается, что мужчина стоял на блокпостах террористах и контролировал пропускной режим на захваченные пророссийскими бандами территории.

Согласно сведениям правоохранителей, боевика зачислили в разведывательное подразделение боевиков, которое возглавлял гражданин РФ с позывным «Спец». Это формирование занималось похищением и пытками украинских граждан, а также убийством военнослужащих ВСУ в боях у Рубежного в Новоайдарском районе.

Экс-боевику предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 260 Уголовного кодекса Украины (участие в незаконных вооруженных формированиях). Правоохранители выясняют причастность мужчины к другим преступлениям, для него подготавливается избрание меры пресечения.

Напомним, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские разоблачили 24-летнего жителя Северодонецка, который принимал участие в незаконном вооруженном формировании «Заря» так называемой «ЛНР».