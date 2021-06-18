За прошедшие сутки, 17 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил ранение, его состояние оценивают как средней тяжести.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Вблизи Песков противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Луганского российские оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Водяного, что на Приазовье, враг трижды обстреливал наши позиции из артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку Новотошковского противник осуществлял обстрелы из стрелкового оружия.

Возле Золотого российские наемники дважды обстреляли украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По состоянию на 7 часов утра, 18 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня — возле Золотого из ручных противотанковых гранатометов.

Как сообщалось, 16 июня боевики 9 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В результате один украинский военнослужащий получил ранение.