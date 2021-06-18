Силовики разоблачили и заблокировали механизм незаконной поставки медикаментов из Днепропетровской и Харьковской областей на временно оккупированные территории. Во время обысков было изъято почти тону лекарств стоимостью в 1,9 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-центр Офиса генерального прокурора.
По данным правоохранителей, в течение 2021 года группа лиц наладила схему по поставке товаров народного потребления из Днепропетровской и Харьковской областей на неподконтрольные Украины территории.
В частности, ими в таможенные документы вносились ложные сведения о якобы экспорте товаров в Азербайджан и Грузию транзитом через Россию хотя фактически они поставлялись на временно оккупированные территории Донецкой области.
Так, во время проведения обысков было изъято около 1 тонны лекарственных средств ориентировочной стоимостью 1,9 миллионов гривен, 18 тонн косметических изделий стоимостью около 800 тысяч гривен, а во время очередной попытки поставки товаров - транспортное средство.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
Как сообщалось, 16 июня боевики 9 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В результате один украинский военнослужащий получил ранение.
Силовики разоблачили и заблокировали механизм незаконной поставки медикаментов из Днепропетровской и Харьковской областей на временно оккупированные территории. Во время обысков было изъято почти тону лекарств стоимостью в 1,9 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-центр Офиса генерального прокурора.
По данным правоохранителей, в течение 2021 года группа лиц наладила схему по поставке товаров народного потребления из Днепропетровской и Харьковской областей на неподконтрольные Украины территории.
В частности, ими в таможенные документы вносились ложные сведения о якобы экспорте товаров в Азербайджан и Грузию транзитом через Россию хотя фактически они поставлялись на временно оккупированные территории Донецкой области.
Так, во время проведения обысков было изъято около 1 тонны лекарственных средств ориентировочной стоимостью 1,9 миллионов гривен, 18 тонн косметических изделий стоимостью около 800 тысяч гривен, а во время очередной попытки поставки товаров - транспортное средство.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
Как сообщалось, 16 июня боевики 9 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В результате один украинский военнослужащий получил ранение.