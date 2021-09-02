В Службе безопасности Украины сообщают, что разоблачили рекламное агентство, которое занималось разработкой информационных кампаний для российских властей Крыма, а также группировок «ДНР» и «ЛНР».

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

— В ходе расследования СБУ установила, что фирма начала работать над пропагандистскими материалами еще в 2014 году. Тогда рекламщики разрабатывали макеты антиукраинских билбордов, которые размещали в ОРДЛО, Крыму и распространяли через местные СМИ. В этих материалах были явные призывы к расколу и федерализации Украины, – говорится в сообщении СБУ.

По информации ведомства, среди изъятого в рекламном агентстве – макеты и готовая продукция с надписями: «Харьковская республика», «Одесская республика», «Семья у нас у всех одна – Россия и прочее.

— В последнее время подрядчики подготовили серию кампаний для сепаратистов с лозунгами: «Сохранили мир! Обеспечим стабильность. Крым Единая Россия», «Весна победы нашей. Крым Единая Россия», «Год Крымской весны. Наш выбор – наша победа!», «Прорвем любые блокады. Сергей Аксенов. Глава республики Крым. Крым новых возможностей, — рассказали в СБУ

Как отметили в ведомстве, по предварительной информации, агентство в Киеве является дочерней компанией московской фирмы, контролируемой российскими гражданами.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о «создании террористической группы или террористической организации».

Название фирмы в сообщении не указано, комментарии ее руководства отсутствуют.

Напомним, что Служба безопасности Украины во время совместных учений с ВСУ, Нацгвардией и другими силовыми структурами обнаружила схрон боевиков ОРДЛО с оружием.