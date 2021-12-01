В селе Петропавловка Херсонской области 36-летний местный житель принял решение совершить суицид, но промахнулся с ударом.

Об этом пишет ресурс «Херсон типичный».

Издание пишет, что под воздействием алкоголя мужчина вонзил клинок справа от груди, метя в сердце.

— Нo тo ли из-зa cквepнoгo знaния aнaтoмии чeлoвeкa, тo ли pукa дpoгнулa, пpoмaxнулcя, — отмечает «ХТ».

Неудавшегося самоубийцу госпитализировали в больницу с проникающим ранением.

Напомним, в Кривом Роге прошедший службу в АТО подорвал гранату под ногами и выжил.