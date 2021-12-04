Сегодня, 4 декабря, в полицию поступило сообщение о том, что за пределами села Михайловка на территории Николаевского района 44-летний мужчина был застрелен в грудь.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Предварительно на месте происшествия полицейские выяснили, что потерпевший приехал на охоту со знакомыми, и когда один из компании мужчин произвел выстрел, то попал в пострадавшего.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство». Охотничье ружье правоохранители изъяли. Полицейские выясняют все обстоятельства трагедии и проводят первоочередные следственные действия.

Ранее на Николаевщине компания охотников преследовала и обстреляла авто местного жителя, решив, что он — браконьер. Стрелка задержали полицейские, ему грозит до 15 лет заключения.