Мужчиной, которого сегодня, 4 декабря, застрелили возле села Михайловка на охоте, оказался бывший заместитель военного комиссара Николаевского областного военного комиссариата Александр Жолудь.

Об этом MK.NEWS сообщили друзья военкома.

Как сообщалось, 4 декабря, возле села Михайловка на территории Николаевского района 44-летний мужчина получил огнестрельное ранение в грудь. От полученных повреждений он погиб. По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство».

Александр Жолудь помимо работы в областном военном комиссариате, был военнослужащим 79-й бригады и волонтером. О нем отзываются только положительно, пишет издание. За две недели до смерти он ушел на пенсию.