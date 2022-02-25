Сегодня российские самолеты открыли огонь по мирному населению в Вышгородском районе Киева. Авиаудар пришелся на Марьяновку.

Об этом сообщил глава Киевской государственной администрации Алексей Кулеба.

Помимо потерь от воздушного удара агрессора, пострадавшие среди гражданского населения фиксируются и в других районах Киевской области (Полесье, Гавриловка).

— В Марьяновке в Вышгородском районе вражеские силы цинично нанесли авиаудар по мирным жителям. На сегодня подтвердилась информация о четырех убитых и более 15 раненых, — рассказал глава Киевской госадминистрации.

Оккупанты пытаются наступать по линии Буча-Гостомель-Ирпень. Уже 4 часа они предпринимают попытки прорвать оборону украинских защитников. В Буче враг бросил теххнику и сбежал. На въезде в Вышгород силы Нацгвардии и ТрО отбивают атаки противника.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

За прошедшие сутки от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час.

Стало известно, что уже в двух градах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад.