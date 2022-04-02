Сергей Бычков

Корреспондентов телеканала «Суспільне: Миколаїв» не пустили в Очаков по приказу городского головы Сергея Бычкова, а заместитель мэра прокомментировал это так: «Не надо сюда ездить».

Об этом вещатель сообщил в своем Telegram-канале.

Журналистов не пропустили в город, несмотря на наличие аккредитации от Вооруженных Сил Украины и разрешительных документов на проведение съемок.

Отмечается, что на блокпосту машину «Суспільного» остановили военные и позвонили по телефону мэру, чтобы получить разрешение на пропуск журналистов, после чего корреспондент сообщили, что по приказу Сергея Бычкова их не могут пустить.

Журналистка телеканала Валентина Гурова позвонила по телефону городскому голове, чтобы установить причину запрета, но Сергей Бычков отказался общаться с журналистами, отметив, что не знает их, и предложил встретиться в Николаеве, когда он туда приедет, а после и вовсе положил трубку.

Отметим, что ранее Сергей Бычков возглавлял очаковскую городскую организацию «Партии регионов», однако уже в 2020 году повторно баллотировался на пост мэра уже от «Слуг народа».

Представительнице ИМИ в Николаевской области журналистка Валентина Гурова сообщила, что они обратятся в правоохранительные органы с соответствующим заявлением о нарушении.

В свою очередь, вице-мэр Алексей Васьков в комментариях под публикацией в Facebook написал, что Очакову «сейчас не до журналистов».

— Нам сейчас не до журналистов. Не нужно сейчас Очакову никакой рекламы. Потому не нужно сюда ездить. И тем более не нужно публикации подобные делать. Нужно иногда думать головой. Не забывайте, что сейчас некоторые вещи, которые раньше были позволены, находятся под запретом, — отметил он.

На замечание о том, что он публикует происходящее в Николаеве, Алексей Васьков снова упрекнул журналистов.

— Мы публикуем или журналисты? Уже допубликовались. В который раз на грабли наступаем и опять виновных ищем. Закончится война, тогда пообщаемся, — написал чиновник.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.