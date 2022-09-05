За минувшие сутки на территории Николаевской области из-за вражеских обстрелов произошло четыре пожара.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Николаевской области.

Утром 4 сентября после вражеских обстрелов горели складские помещения на территории зерносклада в Вознесенске. Пожар охватил 100 квадратных метров территории. Днем оккупанты снарядами разрушили и сожгли жилой дом в селе городского типа Первомайское ТГ Николаевского района.

Также враг попал по деревне городского типа Березнеговатое, где занялись складские помещения одного из местных предприятий. Случилось это днем, около 12 часов.

Ночной массированный обстрел по Николаеву тоже имел свои последствия. Российские военные в очередной раз освободили одно из предприятий города от уже поврежденного складского помещения.

Напомним, что Около 00:30, 5 сентября, город Николаев был снова атакован ракетами. По предварительным данным типа С-300.