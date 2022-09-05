Иллюстрационный материал

Мэр Николаева Александр Сенкевич перечислил, что разрушил в городе российский обстрел, который произошел в ночь на 5 сентября.

Об этом он написал в официальном канале в Telegram.

По словам мэра, под удар захватчиков попал жилой квартал.

— 24 частных дома получили повреждения разной степени. У 22 из них частично избито шиферное покрытие крыш. Администрация района выдает людям пленку и брезент, чтобы можно было временно закрыть дома, - сообщил Александр Сенкевич.

Стоит напомнить, что около 00:30, 5 сентября, город Николаев был снова атакован ракетами С-300.