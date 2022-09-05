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Мэр Николаева Александр Сенкевич перечислил, что разрушил в городе российский обстрел, который произошел в ночь на 5 сентября.
Об этом он написал в официальном канале в Telegram.
По словам мэра, под удар захватчиков попал жилой квартал.
— 24 частных дома получили повреждения разной степени. У 22 из них частично избито шиферное покрытие крыш. Администрация района выдает людям пленку и брезент, чтобы можно было временно закрыть дома, - сообщил Александр Сенкевич.
Стоит напомнить, что около 00:30, 5 сентября, город Николаев был снова атакован ракетами С-300.
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Мэр Николаева Александр Сенкевич перечислил, что разрушил в городе российский обстрел, который произошел в ночь на 5 сентября.
Об этом он написал в официальном канале в Telegram.
По словам мэра, под удар захватчиков попал жилой квартал.
— 24 частных дома получили повреждения разной степени. У 22 из них частично избито шиферное покрытие крыш. Администрация района выдает людям пленку и брезент, чтобы можно было временно закрыть дома, - сообщил Александр Сенкевич.
Стоит напомнить, что около 00:30, 5 сентября, город Николаев был снова атакован ракетами С-300.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга