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В результате вражеского удара по Кривому Рогу начался сильный пожар на нефтебазе.
Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
— У нас ракетный удар по Кривому Рогу. Сильный пожар на нефтебазе. На месте работают пожарные и пожарный поезд. Масштабы разрушений и информация о пострадавших выясняются, сообщил он.
Напомним, что российско-оккупационные войска 5 сентября не прекращали обстреливать территорию Сумщины. Обошлось без жертв, однако есть разрушения.
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В результате вражеского удара по Кривому Рогу начался сильный пожар на нефтебазе.
Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
— У нас ракетный удар по Кривому Рогу. Сильный пожар на нефтебазе. На месте работают пожарные и пожарный поезд. Масштабы разрушений и информация о пострадавших выясняются, сообщил он.
Напомним, что российско-оккупационные войска 5 сентября не прекращали обстреливать территорию Сумщины. Обошлось без жертв, однако есть разрушения.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга