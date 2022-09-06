В результате вражеского удара по Кривому Рогу начался сильный пожар на нефтебазе.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

— У нас ракетный удар по Кривому Рогу. Сильный пожар на нефтебазе. На месте работают пожарные и пожарный поезд. Масштабы разрушений и информация о пострадавших выясняются, сообщил он.

Напомним, что российско-оккупационные войска 5 сентября не прекращали обстреливать территорию Сумщины. Обошлось без жертв, однако есть разрушения.