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Утром 6 сентября в Харькове были прилеты по центру города. Россияне попали в многоквартирный дом.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В результате утренних ударов по Харькову разрушен многоквартирный дом в центральной части города.
— На месте работают все профильные службы. Информация о пострадавших уточняется. Пока госпитализированных нет, — написал Олег Синегубов.
Мэр города Игорь Терехов добавил, что еще один прилет пришелся на админздание.
— Тоже в центральную часть Киевского района. Повреждено административное здание. Информации о пострадавших сейчас нет, — сообщил он.
Ранее сообщалось, что в результате вражеского удара по Кривому Рогу начался сильный пожар на нефтебазе.
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Утром 6 сентября в Харькове были прилеты по центру города. Россияне попали в многоквартирный дом.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В результате утренних ударов по Харькову разрушен многоквартирный дом в центральной части города.
— На месте работают все профильные службы. Информация о пострадавших уточняется. Пока госпитализированных нет, — написал Олег Синегубов.
Мэр города Игорь Терехов добавил, что еще один прилет пришелся на админздание.
— Тоже в центральную часть Киевского района. Повреждено административное здание. Информации о пострадавших сейчас нет, — сообщил он.
Ранее сообщалось, что в результате вражеского удара по Кривому Рогу начался сильный пожар на нефтебазе.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга