Утром 6 сентября в Харькове были прилеты по центру города. Россияне попали в многоквартирный дом.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В результате утренних ударов по Харькову разрушен многоквартирный дом в центральной части города.

— На месте работают все профильные службы. Информация о пострадавших уточняется. Пока госпитализированных нет, — написал Олег Синегубов.

Мэр города Игорь Терехов добавил, что еще один прилет пришелся на админздание.

— Тоже в центральную часть Киевского района. Повреждено административное здание. Информации о пострадавших сейчас нет, — сообщил он.

Ранее сообщалось, что в результате вражеского удара по Кривому Рогу начался сильный пожар на нефтебазе.