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В результате вражеских обстрелов Баштанского района Николаевской области погиб ребенок.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Отмечается, что ребенок погиб в результате обстрела 6 сентября.
По состоянию на утро 7 сентября 2022, более 1 тысячи 125 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 383 ребенка погибли и более 742 получили ранения разной степени тяжести.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 389, Харьковской – 205, Киевской – 116, Николаевской – 72, Черниговской – 68, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 46, Днепропетровской – 26.
6 сентября в результате обстрела пгт Печенеги Чугуевского района Харьковской области ранен 17-летний подросток.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2472 учебных заведения. Из них 289 разрушены полностью.
Напомним, что во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области российские оккупанты усиливают фильтрационные меры и репрессии в отношении местного населения. По данным разведки, оккупационные власти не смогли достичь минимального уровня лояльности и широко применяют притеснения, похищения и шантаж.
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В результате вражеских обстрелов Баштанского района Николаевской области погиб ребенок.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Отмечается, что ребенок погиб в результате обстрела 6 сентября.
По состоянию на утро 7 сентября 2022, более 1 тысячи 125 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 383 ребенка погибли и более 742 получили ранения разной степени тяжести.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 389, Харьковской – 205, Киевской – 116, Николаевской – 72, Черниговской – 68, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 46, Днепропетровской – 26.
6 сентября в результате обстрела пгт Печенеги Чугуевского района Харьковской области ранен 17-летний подросток.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2472 учебных заведения. Из них 289 разрушены полностью.
Напомним, что во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области российские оккупанты усиливают фильтрационные меры и репрессии в отношении местного населения. По данным разведки, оккупационные власти не смогли достичь минимального уровня лояльности и широко применяют притеснения, похищения и шантаж.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга