В результате вражеских обстрелов Баштанского района Николаевской области погиб ребенок.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Отмечается, что ребенок погиб в результате обстрела 6 сентября.

По состоянию на утро 7 сентября 2022, более 1 тысячи 125 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 383 ребенка погибли и более 742 получили ранения разной степени тяжести.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 389, Харьковской – 205, Киевской – 116, Николаевской – 72, Черниговской – 68, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 46, Днепропетровской – 26.

6 сентября в результате обстрела пгт Печенеги Чугуевского района Харьковской области ранен 17-летний подросток.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2472 учебных заведения. Из них 289 разрушены полностью.

Напомним, что во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области российские оккупанты усиливают фильтрационные меры и репрессии в отношении местного населения. По данным разведки, оккупационные власти не смогли достичь минимального уровня лояльности и широко применяют притеснения, похищения и шантаж.