Исполняющий обязанности мэра Бердянска Александр Свидло сообщил, что с начала оккупации города российскими оккупантами его покинули более половины жителей.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Он подчеркнул, что количество выезжающих людей начало расти с наступлением учебного года.

— По нашим расчетам, более половины жителей уже уехали и с началом учебного года количество уезжающих увеличивается, потому что большинство наших родителей, у которых дети школьного возраста предпочитают украинское образование, - заявил Свидло.

В то же время, он напомнил, что в городе также находятся жители Мариуполя, который российские войска практически полностью разрушили. Свидло считает, что сейчас в городе находятся около 50 тысяч человек.

Бердянск Запорожской области был захвачен русской армией 27 февраля. В городе отсутствует газ, проблемы с водой, мобильной связью и интернетом. Оккупанты не пропускают в город гуманитарную помощь.