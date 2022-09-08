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Исполняющий обязанности мэра Бердянска Александр Свидло сообщил, что с начала оккупации города российскими оккупантами его покинули более половины жителей.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Он подчеркнул, что количество выезжающих людей начало расти с наступлением учебного года.
— По нашим расчетам, более половины жителей уже уехали и с началом учебного года количество уезжающих увеличивается, потому что большинство наших родителей, у которых дети школьного возраста предпочитают украинское образование, - заявил Свидло.
В то же время, он напомнил, что в городе также находятся жители Мариуполя, который российские войска практически полностью разрушили. Свидло считает, что сейчас в городе находятся около 50 тысяч человек.
Бердянск Запорожской области был захвачен русской армией 27 февраля. В городе отсутствует газ, проблемы с водой, мобильной связью и интернетом. Оккупанты не пропускают в город гуманитарную помощь.
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Исполняющий обязанности мэра Бердянска Александр Свидло сообщил, что с начала оккупации города российскими оккупантами его покинули более половины жителей.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Он подчеркнул, что количество выезжающих людей начало расти с наступлением учебного года.
— По нашим расчетам, более половины жителей уже уехали и с началом учебного года количество уезжающих увеличивается, потому что большинство наших родителей, у которых дети школьного возраста предпочитают украинское образование, - заявил Свидло.
В то же время, он напомнил, что в городе также находятся жители Мариуполя, который российские войска практически полностью разрушили. Свидло считает, что сейчас в городе находятся около 50 тысяч человек.
Бердянск Запорожской области был захвачен русской армией 27 февраля. В городе отсутствует газ, проблемы с водой, мобильной связью и интернетом. Оккупанты не пропускают в город гуманитарную помощь.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга