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На границе Украины 18-летняя крымчанка решила демонстративно отказаться от навязанного ей российского гражданства.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
«В одном из пунктов пропуска девушка добровольно превратила документ с двуглавым стервятником на кроваво-красной обложке в обычную рвань», — говорится в сообщении.
Она рассказала, что ей было всего 10 лет, когда захватчики пришли на полуостров.
«Пропаганда и кремлевские прихвостни 8 лет убеждали ребенка, что она россиянка, но бесполезно. Въехав на территорию, контролируемую украинскими властями, она сообщила, что является украинкой и хочет иметь гражданство своей страны, а не навязанное оккупантами», — добавили в ГНСУ.
Напомним, недавно во время очередного ракетного удара по Николаевщине российские войска денацифицировали жилой дом в одном из сел. Жителей дома спасли морпехи из 36-й ОБрМП. Его совладельцем оказался гражданин России Валерий Павлюк, который эмоционально обратился к бывшим согражданам.
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На границе Украины 18-летняя крымчанка решила демонстративно отказаться от навязанного ей российского гражданства.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
«В одном из пунктов пропуска девушка добровольно превратила документ с двуглавым стервятником на кроваво-красной обложке в обычную рвань», — говорится в сообщении.
Она рассказала, что ей было всего 10 лет, когда захватчики пришли на полуостров.
«Пропаганда и кремлевские прихвостни 8 лет убеждали ребенка, что она россиянка, но бесполезно. Въехав на территорию, контролируемую украинскими властями, она сообщила, что является украинкой и хочет иметь гражданство своей страны, а не навязанное оккупантами», — добавили в ГНСУ.
Напомним, недавно во время очередного ракетного удара по Николаевщине российские войска денацифицировали жилой дом в одном из сел. Жителей дома спасли морпехи из 36-й ОБрМП. Его совладельцем оказался гражданин России Валерий Павлюк, который эмоционально обратился к бывшим согражданам.