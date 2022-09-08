На границе Украины 18-летняя крымчанка решила демонстративно отказаться от навязанного ей российского гражданства.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

«В одном из пунктов пропуска девушка добровольно превратила документ с двуглавым стервятником на кроваво-красной обложке в обычную рвань», — говорится в сообщении.

Она рассказала, что ей было всего 10 лет, когда захватчики пришли на полуостров.

«Пропаганда и кремлевские прихвостни 8 лет убеждали ребенка, что она россиянка, но бесполезно. Въехав на территорию, контролируемую украинскими властями, она сообщила, что является украинкой и хочет иметь гражданство своей страны, а не навязанное оккупантами», — добавили в ГНСУ.