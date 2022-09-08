На металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе взорвались мини местные жители, которых оккупанты отправили на «расчистку» цеха без предварительного разминирования.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

— Очередная трагедия произошла на ММК им. Ильича. Оккупационные власти направили людей на расчистку дежурных цехов без разминирования. Итог – люди взорвались на мине. Взрыв был такой мощи, что слышал весь город, - сообщил Петр Андрющенко.

В настоящее время четверо мариупольцев находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Напомним, что в захваченном Мариуполе оккупанты готовились к судилищу над украинскими пленными. Они спешили окончательно превратить местную филармонию в тюрьму ко Дню Независимости Украины. На сцене филармонии монтировали железные клетки.