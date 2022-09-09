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С начала полномасштабной войны в Украине российские оккупанты повредили 826 медицинских учреждений, еще 127 враг разрушил до основания.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
В Минздраве указали, что 62 объекта уже удалось восстановить. Заместитель министра Богдан Боруховский подчеркнул, что сегодня важно восстановить каждое медицинское учреждение.
«Поэтому сейчас мы консолидируем усилия с нашими партнерами, чтобы в первую очередь восстановить больницы, которые получили незначительные повреждения и могут быть отстроены в кратчайшие сроки», - сказал медик.
По его словам, параллельно с этим Минздрав реализует еще несколько проектов в Киевской и Сумской областях, где медицинские учреждения строятся фактически с нуля.
Ранее сообщалось, что компания Rolls-Royce отстроит амбулаторию в селе Хухра в Сумской области. Медицинское учреждение было разрушено в марте российским снарядом. оккупанты попали непосредственно по зданию.
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С начала полномасштабной войны в Украине российские оккупанты повредили 826 медицинских учреждений, еще 127 враг разрушил до основания.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
В Минздраве указали, что 62 объекта уже удалось восстановить. Заместитель министра Богдан Боруховский подчеркнул, что сегодня важно восстановить каждое медицинское учреждение.
«Поэтому сейчас мы консолидируем усилия с нашими партнерами, чтобы в первую очередь восстановить больницы, которые получили незначительные повреждения и могут быть отстроены в кратчайшие сроки», - сказал медик.
По его словам, параллельно с этим Минздрав реализует еще несколько проектов в Киевской и Сумской областях, где медицинские учреждения строятся фактически с нуля.
Ранее сообщалось, что компания Rolls-Royce отстроит амбулаторию в селе Хухра в Сумской области. Медицинское учреждение было разрушено в марте российским снарядом. оккупанты попали непосредственно по зданию.