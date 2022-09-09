С начала полномасштабной войны в Украине российские оккупанты повредили 826 медицинских учреждений, еще 127 враг разрушил до основания.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В Минздраве указали, что 62 объекта уже удалось восстановить. Заместитель министра Богдан Боруховский подчеркнул, что сегодня важно восстановить каждое медицинское учреждение.

«Поэтому сейчас мы консолидируем усилия с нашими партнерами, чтобы в первую очередь восстановить больницы, которые получили незначительные повреждения и могут быть отстроены в кратчайшие сроки», - сказал медик.

По его словам, параллельно с этим Минздрав реализует еще несколько проектов в Киевской и Сумской областях, где медицинские учреждения строятся фактически с нуля.

Ранее сообщалось, что компания Rolls-Royce отстроит амбулаторию в селе Хухра в Сумской области. Медицинское учреждение было разрушено в марте российским снарядом. оккупанты попали непосредственно по зданию.