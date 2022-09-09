СБУ разоблачила российского агента, пытавшегося совершить диверсию по подрыву боеприпасов ВСУ в Херсонской области.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
«На Херсонщине нейтрализован российский агент, который получил задание установить местонахождение позиций ВСУ и взорвал часть боекомплекта. За совершение диверсии оккупанты обещали своему приспешнику «вознаграждение» в размере 30 тысяч гривен», — говорится в сообщении.
По информации спецслужбы, предателем оказался рецидивист, неоднократно осужденный за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийство.
«В поле зрения агрессора мужчина попал из-за своих пророссийских взглядов, которые высказывал среди окружающих, в том числе в криминальных кругах», — проинформировали в СБУ.
Во время задержания у злоумышленника был обнаружен мобильный телефон, содержащий контакт установленного сотрудника спецслужб РФ.
Мужчине сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее Служба безопасности Украины задержала еще одного корректировщика, который собирал и передавал информацию о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ в Николаеве.
Также сообщалось, что в Николаеве будут судить супругов-предателей: женщина собирала данные об ВСУ, выгуливая собаку, а мужчина был правоохранителем и искал информацию по телеграммам-каналам.
Напомним, Служба безопасности Украины задержала мужчину, который предоставлял врагу точные координаты образовательных учреждений Николаева для ракетных обстрелов, а также собирал разведданные о дислокации, перемещении и вооружении Сил обороны Украины на юге.
Также СБУ в ходе контрдиверсионной спецоперации в прифронтовых районах Николаевщины задержала агента главного управления генштаба ВС РФ. Им оказался житель Николаевщины, собиравший разведданные о дислокации, перемещении и вооружении Сил обороны Украины на южном направлении.
Ранее в Николаеве Служба безопасности Украины задержала участников агентурной сети России, которые готовили условия для проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп в город.
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СБУ разоблачила российского агента, пытавшегося совершить диверсию по подрыву боеприпасов ВСУ в Херсонской области.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
«На Херсонщине нейтрализован российский агент, который получил задание установить местонахождение позиций ВСУ и взорвал часть боекомплекта. За совершение диверсии оккупанты обещали своему приспешнику «вознаграждение» в размере 30 тысяч гривен», — говорится в сообщении.
По информации спецслужбы, предателем оказался рецидивист, неоднократно осужденный за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийство.
«В поле зрения агрессора мужчина попал из-за своих пророссийских взглядов, которые высказывал среди окружающих, в том числе в криминальных кругах», — проинформировали в СБУ.
Во время задержания у злоумышленника был обнаружен мобильный телефон, содержащий контакт установленного сотрудника спецслужб РФ.
Мужчине сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее Служба безопасности Украины задержала еще одного корректировщика, который собирал и передавал информацию о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ в Николаеве.
Также сообщалось, что в Николаеве будут судить супругов-предателей: женщина собирала данные об ВСУ, выгуливая собаку, а мужчина был правоохранителем и искал информацию по телеграммам-каналам.
Напомним, Служба безопасности Украины задержала мужчину, который предоставлял врагу точные координаты образовательных учреждений Николаева для ракетных обстрелов, а также собирал разведданные о дислокации, перемещении и вооружении Сил обороны Украины на юге.
Также СБУ в ходе контрдиверсионной спецоперации в прифронтовых районах Николаевщины задержала агента главного управления генштаба ВС РФ. Им оказался житель Николаевщины, собиравший разведданные о дислокации, перемещении и вооружении Сил обороны Украины на южном направлении.
Ранее в Николаеве Служба безопасности Украины задержала участников агентурной сети России, которые готовили условия для проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп в город.