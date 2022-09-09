СБУ разоблачила российского агента, пытавшегося совершить диверсию по подрыву боеприпасов ВСУ в Херсонской области.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

«На Херсонщине нейтрализован российский агент, который получил задание установить местонахождение позиций ВСУ и взорвал часть боекомплекта. За совершение диверсии оккупанты обещали своему приспешнику «вознаграждение» в размере 30 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, предателем оказался рецидивист, неоднократно осужденный за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийство.

«В поле зрения агрессора мужчина попал из-за своих пророссийских взглядов, которые высказывал среди окружающих, в том числе в криминальных кругах», — проинформировали в СБУ.

Во время задержания у злоумышленника был обнаружен мобильный телефон, содержащий контакт установленного сотрудника спецслужб РФ.

Мужчине сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее Служба безопасности Украины задержала еще одного корректировщика, который собирал и передавал информацию о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ в Николаеве.

Также сообщалось, что в Николаеве будут судить супругов-предателей: женщина собирала данные об ВСУ, выгуливая собаку, а мужчина был правоохранителем и искал информацию по телеграммам-каналам.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала мужчину, который предоставлял врагу точные координаты образовательных учреждений Николаева для ракетных обстрелов, а также собирал разведданные о дислокации, перемещении и вооружении Сил обороны Украины на юге.