Киберспециалисты Службы безопасности Украины задержали злоумышленников, работавших над запуском пророссийского мобильного медиа-центра Таврия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Главный офис офиса должен был действовать на территории временно оккупированных Крыма или Херсона и распространять роспропаганду на аудиторию Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областей и временно оккупированного Крыма. В дальнейшем планировалось расширение в Кировоградской области.

Подпольные центры «Таврии» должны были создать в других регионах, чтобы совершать информационные диверсии.

Злоумышленники специально разрабатывали сеть Telegram-каналов, приложений онлайн-телевидения и радиовещания для полноценной работы центра.

Следствие установило, что к организации проекта причастны два жителя Киева, которые открыто выражали поддержку российскому вторжению.

— Один из вражеских агентов в начале вторжения передавал своему российскому куратору информацию о дислокации Сил обороны Украины в Киеве. Для коммуникации применял закрытые каналы электронной связи, – рассказали в СБУ.

Тогда он получил задачу разработать план создания прокремлевского медиа-центра.

Тогда злоумышленник привлек к работе своего подельника.

Во время обысков по местам жительства задержанных были обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.

Одному из злоумышленников сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности и государственной измене. Обвинительный акт был направлен в суд.

Другой агент получил подозрение в коллаборационной деятельности. Пока решают вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее СБУ разоблачила обширную агентурную сеть РФ, среди которых действовали «журналисты» издания херсонского коллаборанта Кирилла Стремоусова.

Ему принадлежит медиа-ресурс «Таврия Ньюс». Ранее журналисты этого издания устраивали провокации в Николаеве во время действия карантинных ограничений, связанных с распространением коронавируса. Вместе с ними действовал Игорь Савицкий, представлявшийся редактором «Таврия Ньюс».

Кроме того, на YouTube-канале Кирилла Стремоусова под видео ранее указывались контакты его представителей в регионах. Представителем Николаевской области числился Игорь, вероятно, Игорь Савицкий.