Киберспециалисты Службы безопасности Украины задержали злоумышленников, работавших над запуском пророссийского мобильного медиа-центра Таврия.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Главный офис офиса должен был действовать на территории временно оккупированных Крыма или Херсона и распространять роспропаганду на аудиторию Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областей и временно оккупированного Крыма. В дальнейшем планировалось расширение в Кировоградской области.
Подпольные центры «Таврии» должны были создать в других регионах, чтобы совершать информационные диверсии.
Злоумышленники специально разрабатывали сеть Telegram-каналов, приложений онлайн-телевидения и радиовещания для полноценной работы центра.
Следствие установило, что к организации проекта причастны два жителя Киева, которые открыто выражали поддержку российскому вторжению.
— Один из вражеских агентов в начале вторжения передавал своему российскому куратору информацию о дислокации Сил обороны Украины в Киеве. Для коммуникации применял закрытые каналы электронной связи, – рассказали в СБУ.
Тогда он получил задачу разработать план создания прокремлевского медиа-центра.
Тогда злоумышленник привлек к работе своего подельника.
Во время обысков по местам жительства задержанных были обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.
Одному из злоумышленников сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности и государственной измене. Обвинительный акт был направлен в суд.
Другой агент получил подозрение в коллаборационной деятельности. Пока решают вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, ранее СБУ разоблачила обширную агентурную сеть РФ, среди которых действовали «журналисты» издания херсонского коллаборанта Кирилла Стремоусова.
Ему принадлежит медиа-ресурс «Таврия Ньюс». Ранее журналисты этого издания устраивали провокации в Николаеве во время действия карантинных ограничений, связанных с распространением коронавируса. Вместе с ними действовал Игорь Савицкий, представлявшийся редактором «Таврия Ньюс».
Кроме того, на YouTube-канале Кирилла Стремоусова под видео ранее указывались контакты его представителей в регионах. Представителем Николаевской области числился Игорь, вероятно, Игорь Савицкий.
|
О назначении Ляха главой УСБУ в Черниговской областиДенис Жело
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
Киберспециалисты Службы безопасности Украины задержали злоумышленников, работавших над запуском пророссийского мобильного медиа-центра Таврия.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Главный офис офиса должен был действовать на территории временно оккупированных Крыма или Херсона и распространять роспропаганду на аудиторию Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областей и временно оккупированного Крыма. В дальнейшем планировалось расширение в Кировоградской области.
Подпольные центры «Таврии» должны были создать в других регионах, чтобы совершать информационные диверсии.
Злоумышленники специально разрабатывали сеть Telegram-каналов, приложений онлайн-телевидения и радиовещания для полноценной работы центра.
Следствие установило, что к организации проекта причастны два жителя Киева, которые открыто выражали поддержку российскому вторжению.
— Один из вражеских агентов в начале вторжения передавал своему российскому куратору информацию о дислокации Сил обороны Украины в Киеве. Для коммуникации применял закрытые каналы электронной связи, – рассказали в СБУ.
Тогда он получил задачу разработать план создания прокремлевского медиа-центра.
Тогда злоумышленник привлек к работе своего подельника.
Во время обысков по местам жительства задержанных были обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.
Одному из злоумышленников сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности и государственной измене. Обвинительный акт был направлен в суд.
Другой агент получил подозрение в коллаборационной деятельности. Пока решают вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, ранее СБУ разоблачила обширную агентурную сеть РФ, среди которых действовали «журналисты» издания херсонского коллаборанта Кирилла Стремоусова.
Ему принадлежит медиа-ресурс «Таврия Ньюс». Ранее журналисты этого издания устраивали провокации в Николаеве во время действия карантинных ограничений, связанных с распространением коронавируса. Вместе с ними действовал Игорь Савицкий, представлявшийся редактором «Таврия Ньюс».
Кроме того, на YouTube-канале Кирилла Стремоусова под видео ранее указывались контакты его представителей в регионах. Представителем Николаевской области числился Игорь, вероятно, Игорь Савицкий.