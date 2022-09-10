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В Сумской области россияне в пятницу обстреливали 5 общин, в Великописаревской общине ракетами повреждены больница, лицей и детсад.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.
Великописаревское общество: после 9 утра с территории РФ было запущено 2 ракеты с самолета. В результате обстрела повреждены помещения Центральной районной больницы, местный лицей (выбито 15 окон), помещение детского сада (выбито 22 окна), в двух двухэтажных домах частично выбиты окна и поврежден балкон.
Краснопольская община: после 9 утра с территории РФ совершен ракетный удар по территории общины. А после 18.00 был минометный обстрел – 17 прилетов.
Юношеская община: с 16.25 был минометный обстрел – 12 прилетов.
Новослободская община: около 17 россияне начали обстрел из ствольной артиллерии – 30 прилетов. По результатам обстрела повреждена линия электропередач. После 20 часов еще 30 артприлетов. Последствия уточняются.
Белопольская община: после 17 часов россияне били по территории общины из ствольной артиллерии – 6 прилетов.
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В Сумской области россияне в пятницу обстреливали 5 общин, в Великописаревской общине ракетами повреждены больница, лицей и детсад.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.
Великописаревское общество: после 9 утра с территории РФ было запущено 2 ракеты с самолета. В результате обстрела повреждены помещения Центральной районной больницы, местный лицей (выбито 15 окон), помещение детского сада (выбито 22 окна), в двух двухэтажных домах частично выбиты окна и поврежден балкон.
Краснопольская община: после 9 утра с территории РФ совершен ракетный удар по территории общины. А после 18.00 был минометный обстрел – 17 прилетов.
Юношеская община: с 16.25 был минометный обстрел – 12 прилетов.
Новослободская община: около 17 россияне начали обстрел из ствольной артиллерии – 30 прилетов. По результатам обстрела повреждена линия электропередач. После 20 часов еще 30 артприлетов. Последствия уточняются.
Белопольская община: после 17 часов россияне били по территории общины из ствольной артиллерии – 6 прилетов.