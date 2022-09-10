Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили сотрудницу одного из предприятий ракетно-космической отрасли Днепра на сотрудничестве со спецслужбами РФ.

Предательница передавала врагу информацию о новейших украинских разработках в военной сфере и состоянии реализации государственных оборонных заказов Украины, сообщает пресс- служба ведомства.

Кроме того, она корректировала ракетные обстрелы по Днепру и отчитывалась врагу об известных ей позициях ВСУ в городе.

Предательница – 62-летняя местная жительница. Она пошла на сотрудничество с РФ из-за своих пророссийских взглядов. Женщина ждала прихода «русского мира» на Днепропетровщину и всячески демонстрировала свою пророссийскую позицию в соцсетях.

Ее контактным лицом был кадровый сотрудник ФСБ РФ, использовавший пророссийские взгляды шпионки для ее вербовки.

Следователи СБУ сообщили вражеской приспешнице о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Напомним, в Николаеве за госпредательство будут судить бывшего руководителя окружной прокуратуры Геннадия Германа.

Во время допроса предатель признал свою преступную деятельность и дал соответствующие показания.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что Геннадий Герман, задержанный по подозрению в госизмене, заслуживает пожизненного заключения.