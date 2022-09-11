В освобожденном от россиян селе Граково в Чугуевском районе Харьковской области обнаружили тела двух гражданских со следами пыток.

Украинские военные освободили поселок 7 сентября, сообщает прокуратура Харьковской области.

«После деоккупации местный житель обратился в полицию и рассказал, что российские военные заставили его закопать тела двух мужчин. 9 сентября возле территории частного домовладения правоохранители обнаружили два трупа с огнестрельными ранениями в области затылка и со следами пыток», — сообщает прокуратура.

По предварительной версии следствия пострадавших убили российские военнослужащие в марте во время оккупации села. Тела направили для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Чугуевская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы освободили в Харьковской области более 30 населенных пунктов.

Накануне Владимир Зеленский сообщал, что с 1 сентября ВСУ освободили от российских оккупантов более тысячи квадратных километров территории Украины и десятки населенных пунктов. Известно, что ВСУ подняли флаг Украины в Балаклее, Волоховом Яру, Ивановке, Борщевке и Шевченковском.

Украинские военные отразили штурм врага вблизи ряда населенных пунктов. В то же время ВСУ ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении — за 3 дня воины продвинулись на 50 километров.

Пресссекретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать освобождение Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области.

Об успехах украинской армии уже однозначно высказывались со стороны Госдепа США.