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Армия РФ выпустила ракету по центру Днепра.
Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.
- На День Города решили нас «поздравить» и влупили по центру Днепра ракетой. Куда стреляли и с какой целью – снова непонятно. Только террор и запугивание, — написал Борис Филатов.
Предварительно погибших нет, но ранены. Масштаб разрушений уточняется.
Как сообщалось, сегодня ночью, 11 сентября, после объявления воздушной тревоги Николаев испытал мощные обстрелы, есть пострадавшие.
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Армия РФ выпустила ракету по центру Днепра.
Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.
- На День Города решили нас «поздравить» и влупили по центру Днепра ракетой. Куда стреляли и с какой целью – снова непонятно. Только террор и запугивание, — написал Борис Филатов.
Предварительно погибших нет, но ранены. Масштаб разрушений уточняется.
Как сообщалось, сегодня ночью, 11 сентября, после объявления воздушной тревоги Николаев испытал мощные обстрелы, есть пострадавшие.