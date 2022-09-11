Армия РФ выпустила ракету по центру Днепра.

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.

- На День Города решили нас «поздравить» и влупили по центру Днепра ракетой. Куда стреляли и с какой целью – снова непонятно. Только террор и запугивание, — написал Борис Филатов.