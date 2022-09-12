Кремль вербует пополнение своей армии среди жителей Дальнего Востока и Камчатки.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

— Стало известно, что очередная ротация рашистов будет состоять в основном из жителей Дальнего Востока России и Камчатки. По замыслу они лучше адаптированы к жизни в условиях низких температур и будут эффективнее в зимний период. Также эти военнослужащие не приучены к комфорту и легко перенесут отсутствие налаженного быта, — говорится в сообщении.

Также в России объявлено об акции сбора средств на приобретение зимней формы для контингента захватчиков, который находится в Украине. Официальный кремль признал, что нет достаточно бюджетных средств на эти нужды.

— Есть информация, что кремлевским вербовщикам удалось привлечь определенную часть населения северных регионов обещаниями высоких выплат. Как говорят сами «новобранцы»: «Нам за всю жизнь столько не заработать», — отмечают в ГУР.

Впрочем, разведчики отмечают, что у этого личного состава очень низкий уровень подготовки и практически ничего не знает о реальном положении дел боевых действий в Украине.

Напомним, ранее в оккупированной Попасной (Луганская область) под удар попал штаб российских наемников из частной военной компании Вагнера.