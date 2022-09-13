Вооруженные силы Украины, по всей вероятности, уничтожили иранский ударный беспилотный летательный аппарат вблизи Купянска.

Об этом Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщает в Телеграмме.

Речь идет о дальнобойном БПЛА-камикадзе Shahed-136. Ранее сообщалось, что РФ подписала контракт с Ираном на покупку таких беспилотников.

— С большой долей вероятности можно утверждать, что Вооруженные силы Украины впервые уничтожили иранский ударный беспилотный летательный аппарат вблизи Купянска. Анализ внешнего вида элементов крыла беспилотника позволяет утверждать, что ВСУ впервые уничтожили иранский БПЛА. Речь идет о дальнобойном БПЛА-камикадзе Shahed-136,— говорится в сообщении.

Напомним, что ни одна страна, в том числе РФ, не будет использовать снимки с иранского спутника «Хайям» в военных целях.